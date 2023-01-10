ارتفاع معدل «التضخم» في مصر بنسبة 21.9 % على أساس سنوي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين «التضخم» بنسبة 21.9 في المئة على أساس سنوي.

وعزا الجهاز في بيان التغير السنوي في ديسمبر الماضي 2022 الى ارتفاع اسعار اقسام الطعام والمشروبات بنسبة 37.9 في المئة والملابس والاحذية 15.6 في المئة والنقل والمواصلات 17.3 في المئة وغيرها.

وأضاف ان «التضخم» بمصر ارتفع على اساس شهري بنسبة 2.1 في المئة خلال ديسمبر 2022 مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه.

وذكر البيان ان ارتفاع التضخم على أساس شهري ناتج عن عدة عوامل منها ارتفاع أسعار عدة سلع وخدمات كالفاكهة بنسبة 7.6 في المئة والحبوب والخبز خمسة في المئة واللحوم والدواجن 2.8 في المئة والاجهزة المنزلية ثلاثة في المئة وغيرها.

وأعلنت مصر اواخر اكتوبر الماضي التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي على برنامج للاصلاح الاقتصادي الشامل لمدة اربع سنوات بتسهيل ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار بما يتيح الحصول على «حزمة تمويلية خارجية اضافية وبشروط ميسرة تبلغ نحو خمسة مليارات دولار» من خلال مؤسسات دولية واقليمية.