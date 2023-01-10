الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند 0.305 فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.47 في المئة إلى مستوى 0.328 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.14 في المئة إلى مستوى 0.372 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.36 في المئة إلى مستوى 0.331 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.