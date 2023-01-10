دوليات

المغرب.. عفو ملكي شمل 991 شخصاً

منذ ساعة واحدة
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أصدر العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء، عفوا ملكيا شمل 991 شخصا بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال إلى سلطات الحماية الفرنسية.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة العدل المغربية اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان: «بمناسبة ذكرى 11 يناير أصدر الملك أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 991 شخصا».

وأوضح أن «المستفيدين من العفو الملكي 707 موجودون في حالة اعتقال، و284 شخصا كانوا في حالة إطلاق سراح».

وفي 11 يناير 1944 قدم رجال الحركة الوطنية بتنسيق مع الملك محمد الخامس وثيقة مطالبة بالاستقلال إلى سلطات الحماية الفرنسية تطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه، وكان رد تلك السلطات شن حملة اعتقالات بعد أيام من تقديم الوثيقة.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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