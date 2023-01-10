ايطاليا واليابان تؤكدان دعم أوكرانيا في المجال الأمني في المحيطين الهندي والهادي

(كونا) – أكدت ايطاليا واليابان الثلاثاء مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا والارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية والتعاون في المجال الأمني خاصة منطقة المحيطين الهندي والهادي.

جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية اجرتها رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني مع نظيرها الياباني فوميو كيشيدا الذي يقوم بزيارة روما في اطار التحضير لرئاسة اليابان المقبلة لمجموعة (جي7).

وذكرت ميلوني في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات بقصر (كيجي) مقر رئاسة الوزراء «أن العلاقات الثنائية الممتازة بمستوى تبادل تجاري بلغ 12 مليار يورو (9ر12 مليار دولار) سنويا ارتقت الى شراكة استراتيجية بالاعلان عن مشروع تطوير مقاتلة الجيل السادس مع المملكة المتحدة في نطاق الأبحاث المدنية والعلمية».

وقالت «اننا إلى جانب ضمان كل الدعم الكامل لأوكرانيا نطمح للعمل مع الرئاسة اليابانية لمجموعة (جي7) على بعض الأولويات التي اقترحتها اليابان مثل حماية النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد ومكافحة التغير المناخي والتحول في الطاقة».

وأضافت إن جميع هذه الأولويات تمثل تحديات تتطلب القيام بالكثير من العمل مشيرة إلى عزم روما وطوكيو العمل على تعميق هذه الموضوعات والقضايا المتعلقة بالسياسة الدولية بدءا من عواقب الحرب في أوكرانيا.

وأكدت رئيسة الوزراء ان موقف ايطاليا واليابان «يتماشى بقوة» وأن هذه الشراكة تخطو خطوات مهمة واستراتيجية إلى الأمام معربة في هذا السياق عن تشاطر القلق الكبير بشأن «برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي».

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الياباني ان «دول مجموعة السبع (جي7) تدين التهديد الذري وتدافع عن سيادة القانون بالإضافة إلى انها متحدة ضد الغزو الروسي بدعم أوكرانيا».

وأضاف أن اليابان وإيطاليا اللتين تتشاركان في القيم الأساسية هما الآن شريكين استراتيجيين وانهم يرغبان في تعزيز علاقتهم أكثر مشيرا الى أنه ناقش مع ميلوني العلاقات الثنائية وتحدث معها بشأن «الاستراتيجية الأمنية الجديدة لليابان».

وقال «انني أنتظر أن يؤدي التعاون الذي بدأ في ديسمبر مع المملكة المتحدة حول «برنامج مقاتلة الجيل السادس» الى تحفيز التعاون بشكل أكبر بشأن قضية الأمن في كل من أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.