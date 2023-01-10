بنك برقان: «المركزي العراقي» يوافق على بيع حصتنا في مصرف بغداد للبنك الأردني – الكويتي

(كونا) – أعلن بنك برقان اليوم الثلاثاء، موافقة البنك المركزي العراقي على بيع حصة ملكية «برقان» في مصرف بغداد البالغة 51.8 في المئة إلى البنك الأردني -الكويتي.

وقال «برقان» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، إن إتمام هذه العملية تخضع لاستيفاء الوثائق القانونية ومتطلبات سوق العراق للأوراق المالية.

وأوضح أن عملية البيع ستؤدي إلى تجنّب الزيادة في نسبة الديون المتعثرة بمقدار 60 نقطة أساس.

وتأسس بنك برقان عام 1975 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 400 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) ويمارس كل الأعمال المصرفية.