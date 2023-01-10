اقتصاد

«ديزني» تطالب موظفيها بالعمل 4 أيام أسبوعياً من المكتب

منذ ساعتين
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طالب الرئيس التنفيذي لشركة «ديزني» الموظفين العاملين بنظام مختلط بالعودة إلى المكاتب لمدة أربعة أيام أسبوعياً. 

وقال بوب إيجر في بريد إلكتروني للموظفين نشره موقع «سي إن بي سي»، إن الموظفين بحاجة للعمل من مكاتب الشركة 4 أيام كل أسبوع بداية من الأول من مارس المقبل، مع أهمية التعاون بشكل شخصي بين العاملين.

وأوضح: «مع حقيقة لقائي مع فرق الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد تذكرت القيمة الكبيرة للتعامل والتعاون الشخصي بين الموظفين، في عمل إبداعي مثل عملنا، لا شيء يمكن أن يحل بدلاً من القدرة على التواصل والمراقبة والإبداع مع الآخرين».

وتأتي السياسة الجديدة بعد أقل من شهرين من عودة إيجر لقيادة «ديزني»، متعهداً باستعادة النمو.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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