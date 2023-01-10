د.عبيد الوسمي يدعو إلى توجيه المساءلة النيابية إلى سمو رئيس الوزراء

• رئيس الوزراء إما أن ينهض بمسؤولياته أو يستقيل أو يتحمل تبعات المساءلة بشكل علني

• من يُسأل عن السياسات والبرامج والإشراف على تنفيذها هو رئيس مجلس الوزراء

أكد النائب د.عبيد الوسمي تقديره للبيان النيابي الذي أصدره 44 نائباً حول انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة اليوم .

وقال الوسمي عبر حسابه في موقع تويتر «نقدر للزملاء موقفهم (الواضح) داعيا جميع الموقعين الى توجيه المساءلة لمن يستحقها بشكل (اوضح) ، فمن يسأل عن السياسات والبرامج والاشراف على تنفيذها هو رئيس مجلس الوزراء وهو منصب إما ان ينهض بمسؤولياته المكلف به او يستقيل او يتحمل تبعات المساءلة بشكل علني».