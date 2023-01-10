مجلس الأمة

د.عبيد الوسمي يدعو إلى توجيه المساءلة النيابية إلى سمو رئيس الوزراء

منذ 21 دقيقة
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• رئيس الوزراء إما أن ينهض بمسؤولياته أو يستقيل أو يتحمل تبعات المساءلة بشكل علني

• من يُسأل عن السياسات والبرامج والإشراف على تنفيذها هو رئيس مجلس الوزراء

أكد النائب د.عبيد الوسمي تقديره للبيان النيابي الذي أصدره 44 نائباً حول انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة اليوم .

وقال الوسمي عبر حسابه في موقع تويتر «نقدر للزملاء موقفهم (الواضح) داعيا جميع الموقعين الى توجيه المساءلة لمن يستحقها بشكل (اوضح) ، فمن يسأل عن السياسات والبرامج والاشراف على تنفيذها هو رئيس مجلس الوزراء وهو منصب إما ان ينهض بمسؤولياته المكلف به او يستقيل او يتحمل تبعات المساءلة بشكل علني».

منذ 21 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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