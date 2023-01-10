مبارك الطشه: جلسة اليوم هي أولى خطوات الأعمال الفعلية لهذا المجلس

أكد النائب د. مبارك حمود الطشه أن «جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم مُدرج عليه قوانين هامة وإصلاحات مستحقة تقدمت بطلب استعجالها مع كتلة السبعة وآخرين، وهي أولى خطوات الأعمال الفعلية لهذا المجلس».

وقال الطشه عبر حسابه في موقع «تويتر»: «إلى قاعة عبدالله السالم ونحمل هموم الشعب معنا فلدينا جدول أعمال مُدرج عليه قوانين هامة وإصلاحات مستحقة تقدمت بطلب استعجالها مع كتلة السبعة وآخرين، وهي أولى خطوات الأعمال الفعلية لهذا المجلس».

وأضاف «إذا كانت الحكومة غير قادرة على تلبية هذه المطالب فلترحل فلا مساومة على مصلحة المواطنين».