مجلس الأمة

مبارك الطشه: جلسة اليوم هي أولى خطوات الأعمال الفعلية لهذا المجلس

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة

أكد النائب د. مبارك حمود الطشه أن «جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم مُدرج عليه قوانين هامة وإصلاحات مستحقة تقدمت بطلب استعجالها مع كتلة السبعة وآخرين، وهي أولى خطوات الأعمال الفعلية لهذا المجلس».

وقال الطشه عبر حسابه في موقع «تويتر»: «إلى قاعة عبدالله السالم ونحمل هموم الشعب معنا فلدينا جدول أعمال مُدرج عليه قوانين هامة وإصلاحات مستحقة تقدمت بطلب استعجالها مع كتلة السبعة وآخرين، وهي أولى خطوات الأعمال الفعلية لهذا المجلس».

وأضاف «إذا كانت الحكومة غير قادرة على تلبية هذه المطالب فلترحل فلا مساومة على مصلحة المواطنين».

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

النائب فلاح الهاجري: الكراسي زائلة والرجوع للشعب شرف

منذ 11 ساعة

مقترح نيابي لتنظيم عملية التعيين في الوظائف العامة بجميع جهات الدولة

ديسمبر 4, 2022

لاري يقترح إنشاء مركز طوارئ طبي «مؤقت» في «الشدادية»

نوفمبر 9, 2022

5 نواب يقترحون ضوابط جديدة لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية

نوفمبر 14, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى