محمد هايف: إذا كانت الحكومة تريد النهوض بالكويت فلتحضر جلسة الغد

طالب النائب محمد هايف الحكومة بحضور جلسة الغد والتعامل مع المواضيع المطروحة للنقاش وفقا للائحة والدستور ، إذا كانت تريد الإنجاز والنهوض بالبلد.

واعتبر هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انسحاب الحكومة في جلسة اليوم بأنه يعطي مؤشرات خطيرة بأن الحكومة لا تريد التعامل مع المجلس او التعاون معه من البداية.

وقال هايف “تفاجأنا اليوم بانسحاب الحكومة منذ بداية الجلسة وتمثيلها بوزيرين هم أصلا نواب في المجلس ولم يدخلوا الحكومة إلا بإشارات من الحكومة بالالتزام بالمطالب الشعبية”.

وبين أن القوانين التي طرحت اليوم ليست بجديدة بل تم تقديمها في عام ٢٠١٦، مؤكدا أنه كان أحد مقدمي الاقتراحات بقوانين في شأن شراء القروض وإسقاط فوائد قروض المتقاعدين ورفع سقف راتب المتقاعدين.

وأوضح هايف أنه كان على الحكومة أن تتعامل وفقا للائحة والدستور وتحضر وتستمع وتقدم تعديلاتها أو أن ترفض القانون وترده للمجلس فيما بعد.

وأكد أن الحكومة يجب أن تكون لديها رؤية سياسية واضحة ، وليس الانسحاب بهذه الطريقة، مبينا أن النواب لا يريدون تكرار ما فعلته الحكومات السابقة في الانسحابات والوقوف في الممرات.

وبين أن النواب تعاونوا منذ البداية، وكان بإمكان الحكومة تقديم بدائل للقانون أو طلب رده للجنة أو طلب فرصة للنقاش كما حصل قبل استجواب وزير المالية في مجلس 2016 في قضية المتقاعدين.

وطالب هايف الحكومة بحضور جلسة الغد للمناقشة وإبداء وجهة نظرها، وطرح تعديلات وبدائل للقوانين المطروحة اذا كانت تريد للبلد الإنجاز والتقدم، معتبرا أن تعطيل مجلس الأمة أو حله وتراكم القوانين وانتظار مجلس وحكومة جديدين لا يجدي ولا ينفع البلد والشعب.