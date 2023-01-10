مجلس الأمة

44 نائباً يصدرون بياناً حول انسحاب الحكومة من جلسة اليوم 

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أصدر 44 نائبا بيانا حول انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 .

وأكد البيان «أنه في الوقت الذي تداعى فيه عموم المواطنين والمواطنات تلبية لنداء الواجب الوطني وترجمة لخطاب 22 يونيو 2022 نحو تصحيح مسار المشهد السياسي الذي كان سبباً في تأزم العلاقة بين السلطتين على مدى عقد من الزمن ، وفي ظل محاولات أعضاء هذا المجلس من خلال اللجان البرلمانية وفي فترة زمنية تقارب 84 يوما من عمر هذا المجلس التوفيق بين سرعة الإنجاز ومد يد التعاون المثمر تلبية لطموحات وتطلعات الشعب عود الحكومة لممارسات سابقاتها من الحكومات المتعاقبة في تعطيل أعمال السلطة التشريعية عبر الانسحاب غير المبرر من جلسة 10 يناير 2023 وعدم احترام جدول أعمال جلسة اليوم التي نص عليها الدستور واللائحة. ونظراً لهذا السلوك غير المقبول فإننا نؤكد رفضنا القاطع لما قامـــت بــه الحكومـــــة وسنتعامل مع هذا السلوك غير الدستوري وفقاً لصلاحياتنا الدستورية».

وأكد البيان «لعموم الشعب الكويتي تمسكنا بالدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الدستورية المتاحة والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة للوطن والشعب».

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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