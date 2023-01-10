«Microsoft» تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في أداة الذكاء الاصطناعي «ChatGPT»

تخطط Microsoft لاستثمار 10 مليارات دولار في OpenAI، الشركة الناشئة المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة ChatGPT، وفقًا لتقرير صادر الثلاثاء 10 يناير عن Semafor.

ذكر التقرير أن الصفقة جزء من جولة تمويل مع مستثمرين آخرين من شأنها أن تقدر قيمة OpenAI بمبلغ ضخم يصل إلى 29 مليار دولار، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وليس من الواضح ما إذا كان قد تم الانتهاء من الصفقة، لكن أوراق الشروط المرسلة إلى المستثمرين المحتملين أشارت إلى أن الخطة كانت تستهدف إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2022.

وستحصل Microsoft على 75% من أرباح OpenAI حتى تستعيد أموال استثمارها، وبعد ذلك ستحصل الشركة على حصة 49% في OpenAI.

لعدة أسابيع، كان عالم التكنولوجيا يضج بالأحاديث حول ChatGPT، وهي أداة مصممة لإنشاء نص يبدو كما لو أن إنسان كتبه.

تم استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي في كل شيء بدءًا من تطوير أكواد وصولاً إلى كتابة المقالات الجامعية.

يمكن أن يساعد الرهان على ChatGPT شركة Microsoft على تعزيز جهودها في البحث على الويب، وهو سوق تهيمن عليه Google.

لا يمتلك متصفح Bing الخاص بالشركة سوى حصة صغيرة من سوق محركات البحث العالمية، ولكن من المأمول أن تساعد الصفقة الشركة في التخلص من هيمنة Google من خلال تقديم إمكانات بحث أكثر تقدمًا.