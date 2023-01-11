أحمد السعدون يرفع جلسة مجلس الأمة.. لعدم حضور الحكومة

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية، اليوم الأربعاء، لعدم حضور الحكومة.

وقال الرئيس السعدون في كلمة له خلال رفعه للجلسة إنه «على الرغم من وجود النصاب الكامل إلا أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أبلغني بعدم حضور الحكومة»، مضيفاً أن «الجلسة القادمة ستُعقد بتاريخ 24 و25 يناير الجاري».

وفي هذا الشأن نصت المادة «116» من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها».

وكان رئيس مجلس الأمة رفع الجلسة العادية أمس الثلاثاء بعد انسحاب الحكومة من الجلسة بعد انتقال المجلس إلى بند «تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين»، لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين.

وحينها قال وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي في كلمة له إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن «أعباء مالية» إلى اللجان، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها.