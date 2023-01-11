اقتصاد

«ألافكو»: إتمام نقل ملكية اتفاقية شراء 20 طائرة «بوينج» لشركة ماكواري

منذ 4 ساعات
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(كونا) – أعلنت شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات إتمام نقل ملكية اتفاقية شراء سجل طلبات ألافكو مع «بوينج» لـ20 طائرة، والمؤرخة في 20 أكتوبر 2012 لشركة ماكواري.

وقالت «ألافكو» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، بشأن أثر هذه المعلومة على مركزها المالي إن الاتفاقية ستزيد النقد والنقد المعادل بمبلغ 21.7 مليون دينار (ما يعادل 70 مليون دولار) الذي سينعكس في بيانات الربع الثاني للشركة من السنة المالية 2022-2023.

وتأسست شركة «ألافكو» عام 2000 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2006، ويبلغ رأسمالها المصرح به 95.2 مليون دينار (نحو 288.4 مليون دولار).

وتقوم الشركة بتمويل شراء الطائرات وتأجيرها وتقديم خدمات الإدارة والتسويق والخدمات الاستشارية المتعلقة بمجال صناعة الطيران، وتمارس الشركة كل أنشطتها وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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