دوليات

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال.. واعتقال 21 آخرين في الضفة

منذ ساعتين
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(كونا) – أصيب شاب فلسطيني اليوم الأربعاء، بجروح خطيرة في مخيم «بلاطة» للاجئين شرق مدينة «نابلس»، والذي اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما اعتقلت 21 شخصاً في الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن شاباً أصيب برصاصة من النوع الحي في الرأس أثناء مواجهات بين عشرات الشبان وجيش الاحتلال ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى «رفيديا».

وقال شهود عيان إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت المخيم وحاصرت منزلا بزعم البحث عن أحد «المطلوبين» ثم اقتحمته وفتشته وعبثت بمحتوياته ورافق ذلك اندلاع مواجهات استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي ولم تسجل أي حالة اعتقال في المخيم.

وبالتزامن مع ذلك شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال طالت 21 فلسطينياً في مناطق أخرى بالضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن حملة الاعتقالات تركزت في جنوب الضفة إذ اعتقل عشرة شبان في محافظة «الخليل» وثلاثة في محافظة «بيت لحم» وثمانية آخرون في محافظات «القدس» و«رام الله» و«جنين».

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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