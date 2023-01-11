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 الاتحاد الأوروبي: سندعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي مهما طال الأمر

منذ 3 ساعات
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قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تترأس دولته الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء إن الاتحاد مستعد لحرب طويلة في أوكرانيا وسيدعم كييف في مواجهة العدوان الروسي مهما طال الأمر.

وأضاف بيلستروم في مؤتمر صحفي: «رغم محاولات روسيا المستمرة لتفريقنا، الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي وعبر المحيط الأطلسي قوية. الاتحاد الأوروبي مستعد لحرب طويلة وسيواصل مساندة أوكرانيا بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني مهما طال الأمر»، وفقاً لـ «يورونيوز».

وتابع قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزو أوكرانيا بعدما أقر التكتل المكون من 27 دولة تسع حزم من العقوبات منذ بدء الغزو في فبراير شباط 2022.

وقال بيلستروم: “العقوبات هي أفضل أداة لدى الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب، وهو الغاية النهائية مما نفعله”. وقال مسؤولون إن العقوبات الجديدة قد تشمل تجميد مزيد من الأصول وحظر السفر لشخصيات روسية مشاركة في الحرب وفرض مزيد من القيود على بيع سلع الاتحاد الأوروبي التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية إلى روسيا. وقال بيلستروم: “الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تعزيز العقوبات، لضمان التنفيذ الفعال والمحكم للعقوبات وأيضا لمنع روسيا من التحايل عليها”.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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