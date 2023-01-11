السعودية.. إتمام الطرح الأول لـ 2023 من السندات الدولية بقيمة 10 مليارات دولار

(كونا) – أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي اليوم الاربعاء الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للاصدار الدولي الأول لعام 2023 للسندات بقيمة 10 مليارات دولار لصالح المملكة.

وذكر المركز في بيان ان إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل الى ما يقارب 38 مليار دولار إذ تجاوزت نسبة التغطية 8ر3 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 10 مليارات دولار مقسم على ثلاثة شرائح.

وأكد أن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس الثقة بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

وأوضح أن الشريحة الأولى (25ر3 مليار دولار) لسندات مدتها خمس سنوات تستحق في يناير عام 2028 فيما بلغت الشريحة الثانية 50ر3 مليارات دولار لسندات مدتها 10 سنوات وستة اشهر تستحق في يوليو عام 2033 كما بلغت الشريحة الثالثة 25ر3 مليارات دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في يناير عام 2053.

وأضاف المركز أن هذه الخطوة تعد ضمن استراتيجيته لتوسيع قاعدة المستثمرين من أجل تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.