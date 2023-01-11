دوليات

«الصحة العالمية» تحثّ المسافرين على وضع الكمامات

منذ 54 دقيقة
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قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا.

وذكر مسؤولو المنظمة في إفادة صحفية أنه تم اكتشاف عدد صغير لكن متزايد من الإصابات بالمتحور إكس.بي.بي.1.5 في أوروبا.

وقالت كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إنه ينبغي نصح الركاب بوضع كمامات في الأماكن شديدة الخطورة مثل الرحلات الطويلة، مضيفة أنه «يجب أن تكون هذه توصية للركاب القادمين من أي مكان ينتشر فيه مرض كوفيد-19 على نطاق واسع».

وقال مسؤولو الصحة إن المتحور «إكس.بي.بي.1.5»، الأسرع نقلاً للعدوى من السلالة أوميكرون، يمثل 27.6 بالمئة من الإصابات في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير كانون الثاني.

ولم يتضح بعد إن كان المتحور الجديد سيتسبب في موجة عالمية جديدة من الإصابات. ويقول الخبراء إن اللقاحات الحالية ما زالت توفر حماية من الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات والوفاة.

وأصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم الثلاثاء توصيات للرحلات الجوية بين الصين والاتحاد الأوروبي بما في ذلك «إجراءات غير دوائية للحد من انتشار الفيروس، مثل وضع الكمامة واختبار المسافرين، وكذلك مراقبة مياه الصرف كأداة إنذار مبكر للكشف عن المتحورات الجديدة».

منذ 54 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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