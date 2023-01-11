«الكيماويات البترولية»: صيانة دورية لمصنع البولي بروبيلين تستغرق شهراً 

(كونا) – أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لعملية الصيانة الدورية لمصنع «البولي بروبيلين» الذي تمتلكه وتديره في الكويت بتكلفة تقدر بـ 2.5 مليون دينار كويتي (نحو 8.1 مليون دولار أميركي).

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع والتسويق بالشركة حمد السبيعي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الصيانة تعد الثانية للمصنع وتنفذ بنطاق أوسع من الصيانة الدورية السابقة وذلك منذ استلامها تشغيل وصيانة المصنع في يناير 2020 لافتا إلى أن الصيانة ستستغرق شهرا بدءا من 20 يناير الحالي.

وأكد السبيعي عدم تأثر عقود التسويق أو التوريد خلال فترة توقف المصنع كون هذه العملية مخطط لها منذ أكثر من ثلاث سنوات وعليه تم الاستعداد لهذا التوقف في جميع خطط التسويق أو التوريد.

وبين أن الشركة ستقوم بتنفيذ تطبيقات جديدة خلال عملية الصيانة مثل تبديل العوامل المساعدة بكوادر الشركة الداخلية وبخطة عمل واضحة لتقليل التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية والفنية للكوادر العاملة بالتصنيع.

وأشار إلى أن مصنع «البولي بروبلين» حقق كفاءة تشغيلية تعادل 97 في المئة وإنتاج 101 بالمئة من الميزانية الإنتاجية المعتمدة حتى شهر ديسمبر الماضي وذلك من دون وقوع أي حوادث مضيعة للوقت أو حوادث بيئية وبتكلفة أقل من الميزانية المعتمدة.

ولفت إلى أن الشركة اتخذت عدة إجراءات للتحوط من تأثير الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة على تسويق منتجاتها وذلك لتعظيم العوائد والمحافظة على حصصها السوقية في الأسواق العالمية المختلفة.

وأفاد بأن «الكيماويات البترولية» قامت بانتهاج خط متوازن لخطط البيع يرتكز على بناء علاقات استراتيجية مع العملاء الرئيسيين في الأسواق الرئيسية وإبرام عقود طويلة الأمد وفق مؤشرات سعرية عالمية لضمان استمرارية وانسيابية سلاسل الإمداد مع عدم إغفال خطط البيع الآني لبعض الأسواق من خلال اقتناص الفرص المرتبطة بمواسم الذروة وتبني سياسة البيع المباشر باستهداف العملاء النهائيين.

وأضاف أن الشركة قامت ببيع ما يقارب 637 ألف طن من منتج اليوريا و37 ألف طن من منتج الأمونيا خلال عام 2022 بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا الوسطى ورفع نسبة البيع المباشر إلى مستهلكين منتج البرازيليين والعطريات الثقيلة في الأسواق الاستراتيجية والتنافسية.