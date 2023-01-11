المنتدى الاقتصادي: أزمة التضخم تشكل أكبر تهديد عالمي على المدى القريب

يسلط تقرير المخاطر العالمية السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على تكلفة أزمة المعيشة باعتبارها أكبر خطر يواجهه العالم في الوقت الحالي وعلى المدى القريب، بالإضافة إلى تغير المناخ باعتباره أكبر تهديد على المدى الطويل.
وأخذ التقرير، الذي تم نشره من جانب منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في الاعتبار آراء 1200 شخصية دولية من القطاعين الخاص والعام.
وذكرت نسخة هذا العام من التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد -19 تسببا في أزمة الطاقة وندرة الغذاء والتضخم باعتبارها القضايا العالمية الأكثر وطأة، وفقاً لـ «CNBC عربية».
قالت كارولينا كلينت، رئيسة إدارة المخاطر في Continental Europe: “نحن نرى عودة بعض المخاطر القديمة التي شعرنا أننا قد أحرزنا تقدماً ملموساً في مواجهتها، كما أن تأثير أزمة تكلفة المعيشة على الفئات الضعيفة من السكان من الصعب للغاية قبولها”.
ويقول التقرير إن العالم يجب أن يتعاون بشكل أكثر فاعلية في التخفيف من حدة المناخ والتكيف معه خلال العقد المقبل لتجنب “الانهيار البيئي” واستمرار ظاهرة الاحتباس الحراري.
هذا، ومن المنتظر انطلاق قمة دافوس للمنتدى الاقتصادي العالمي في 16 يناير بشعار “التعاون في عالم منقسم”.