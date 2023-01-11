المنتدى الاقتصادي: أزمة التضخم تشكل أكبر تهديد عالمي على المدى القريب

يسلط تقرير المخاطر العالمية السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ‏الضوء على تكلفة أزمة المعيشة باعتبارها أكبر خطر يواجهه العالم في الوقت ‏الحالي وعلى المدى القريب، بالإضافة إلى تغير المناخ باعتباره أكبر تهديد على ‏المدى الطويل.‏

وأخذ التقرير، الذي تم نشره من جانب منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في ‏الاعتبار آراء 1200 شخصية دولية من القطاعين الخاص والعام.‏

وذكرت نسخة هذا العام من التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد -‏‏19 تسببا في أزمة الطاقة وندرة الغذاء والتضخم باعتبارها القضايا العالمية الأكثر ‏وطأة، وفقاً لـ «CNBC عربية».

قالت كارولينا كلينت، رئيسة إدارة المخاطر في ‏Continental Europe‏: “نحن ‏نرى عودة بعض المخاطر القديمة التي شعرنا أننا قد أحرزنا تقدماً ملموساً في ‏مواجهتها، كما أن تأثير أزمة تكلفة المعيشة على الفئات الضعيفة من السكان من ‏الصعب للغاية قبولها”.‏

ويقول التقرير إن العالم يجب أن يتعاون بشكل أكثر فاعلية في التخفيف من حدة ‏المناخ والتكيف معه خلال العقد المقبل لتجنب “الانهيار البيئي” واستمرار ظاهرة ‏الاحتباس الحراري.‏

هذا، ومن المنتظر انطلاق قمة دافوس للمنتدى الاقتصادي العالمي في 16 يناير بشعار “التعاون في عالم منقسم”.‏