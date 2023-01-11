دوليات

بريطانيا.. عطل سيبراني يوقف خدمة إرسال الطرود الدولية

منذ ساعتين
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أعلنت شركة البريد الملكي البريطانية (Royal Mail)، اليوم الأربعاء، تعرضها لـ”حادث سيبراني”، مؤكدة أن خدمة إرسال الطرود إلى الخارج تعاني اضطرابا كبيرا.

وقالت الشركة – في بيان – وهي إحدى أكبر شركات البريد في العالم “نحن غير قادرين مؤقتا على إرسال الطرود إلى الخارج”، وفقاً لـ «الجزيرة نت».

وأضافت أنها تنصح العملاء بالاحتفاظ مؤقتا بطرودهم، مشيرة إلى أنها تعمل على حل المشكلة، كما أنها أبلغت الجهات المختصة بالأمر.

ويأتي الحادث بعد أن تسبب عطل غامض بأنظمة الحاسوب في تأخير رحلات الطيران بجميع أنحاء الولايات المتحدة، قبل أن تعلن إدارة الطيران الفدرالية استئناف الحركة تدريجيا ورفع الحظر عن إقلاع الطائرات.

وفي السياق، تشهد بريطانيا منذ أسابيع موجة متصاعدة من الإضرابات العمالية في مختلف القطاعات، حيث يطالب العمال بأجور أعلى في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة.

وفي أغسطس 2022، بدأ أكثر من 115 ألفا من عمال شركة “رويال ميل” البريطانية أول أيام إضراب بسبب نزاع حول الأجور قالت الشركة إنه من المحتمل أن يتسبب في تعطل كبير لخدمات العملاء.

وحذرت الشركة من أنها قد تُمنى بخسائر في المملكة المتحدة خلال السنة المالية 2022-2023 بسبب الإضرابات.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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