بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 2.19 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 2.19 نقطة ليبلغ مستوى 7228.46 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.03 في المئة.

وتم تداول 167.9 مليون سهم عبر 10143 صفقة نقدية بقيمة 45.4 مليون دينار «نحو 137 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 59.2 نقطة ليبلغ مستوى 5612.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.07 في المئة من خلال تداول 89.9 مليون سهم عبر 4348 صفقة نقدية بقيمة 11.4 مليون دينار «نحو 34.5 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 18.3 نقطة ليبلغ مستوى 8021.46 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.23 في المئة من خلال 77.7 مليون سهم عبر 5795 صفقة بقيمة 33.9 مليون دينار «نحو 102 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 4.9 نقطة ليبلغ مستوى 5730.49 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.09 في المئة من خلال تداول 69.5 مليون سهم عبر 2580 صفقة نقدية بقيمة 7.7 مليون دينار «نحو 23.3 مليون دولار».

وكانت شركات «إس سي تي» و«مشاريع» و«الصفاة» و«أريد» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «كميفك» و«منشآت» و«ثريا» و«الإنماء» الأكثر انخفاضا.