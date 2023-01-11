تراجع أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزونات الأميركية الرسمية

انخفضت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء بعدما أشارت تقديرات معهد البترول الأميركي إلى ارتفاع مخزونات النفط، إلى جانب متابعة تصريحات بشأن مسار الفائدة في الولايات المتحدة.

وصرح جيمي ديمون المدير التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان تشيس أند كو»” في مقابلة مع «فوكس بيزنس» أن هناك احتمالية 50% أن تكون التوقعات الحالية التي تفترض رفع الفائدة الأميركية إلى 5% صحيحة، واحتمال 50% أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى 6%.

ومن المقرر أن تصدر لاحقًا اليوم بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بشأن المخزونات بعدما أشار معهد البترول إلى ارتفاعها 14.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير توقعاتها لسعر خام برنت للعام الحالي بحوالي 10% عن تقديرها السابق إلى 83.10 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.76% أو 61 سنتًا عند 79.49 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.87% أو 65 سنتًا عند 74.47 دولاراً للبرميل، بعدما أضافت حوالي 3% على مدار الأربع جلسات الماضية.