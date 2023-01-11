د.جنان بوشهري: استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أصبح استحقاقاً دستورياً

• الحكومة أقرت باطلاعها على مجريات جلسة أمس ولم تتخذ إجراء بإلغاء زيادة المعاشات الإستثنائية للوزراء

• الوزراء آثروا الانتصار لمصالحهم والتخاذل عن مصالح الوطن السياسية والاقتصادية والمواطنين المعيشية

أكدت النائب د. جنان بوشهري أن استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أصبح استحقاقاً دستورياً.

وقالت بوشهري عبر حسابها على «تويتر»: «طالما أقرت الحكومة باطلاعها على مجريات جلسة مجلس الأمة، ولم تتخذ إجراء بإلغاء قرار زيادة المعاشات الإستثنائية للوزراء، وآثر الوزراء الانتصار لمصالحهم والتخاذل عن مصالح الوطن السياسية والاقتصادية والمواطنين المعيشية، أصبح استحقاقا دستوريا استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».