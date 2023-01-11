موسكو تعين الجنرال غيراسيموف قائداً جديداً للقوات الروسية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء تعيين الجنرال فاليري غيراسيموف، كرئيس أركان للقوات المسلحة و”قائد لمجموعة القوات المشتركة” المنتشرة في أوكرانيا، وأكدت الوزارة أن التبديل جرى بسبب “زيادة المهام” التي يتعين إنجازها و”الحاجة” إلى “تفاعل أوثق” بين مكونات الجيش، وفقاً لـ «فرانس24».

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن فاليري غيراسيموف عُيّن “قائدا لمجموعة القوات المشتركة” المنتشرة في أوكرانيا، بديلا عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب في نوفمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن التبديل جرى بسبب “زيادة المهام” التي يتعين إنجازها و”الحاجة” إلى “تفاعل أوثق” بين مكونات الجيش.