دوليات

موسكو تعين الجنرال غيراسيموف قائداً جديداً للقوات الروسية في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء تعيين الجنرال فاليري غيراسيموف، كرئيس أركان للقوات المسلحة و”قائد لمجموعة القوات المشتركة” المنتشرة في أوكرانيا، وأكدت الوزارة أن التبديل جرى بسبب “زيادة المهام” التي يتعين إنجازها و”الحاجة” إلى “تفاعل أوثق” بين مكونات الجيش، وفقاً لـ «فرانس24».

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن فاليري غيراسيموف عُيّن “قائدا لمجموعة القوات المشتركة” المنتشرة في أوكرانيا، بديلا عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب في نوفمبر.

وأشارت الوزارة إلى أن التبديل جرى بسبب “زيادة المهام” التي يتعين إنجازها و”الحاجة” إلى “تفاعل أوثق” بين مكونات الجيش.

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

رئيس وزراء بريطانيا الجديد: نواجه تحديات اقتصادية عميقة وعلينا التعامل معها فوراً

أكتوبر 25, 2022

ماكرون يدعو بوتين لوقف الحرب واحترام وحدة أوكرانيا

أكتوبر 13, 2022

أميركا تكشف عن قاذفتها الشبح الجديدة «بي-21»

ديسمبر 3, 2022

شي يفوز بولاية ثالثة على رأس «الشيوعي» الصيني… ويعد بـ«العمل بجدّ»

أكتوبر 23, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى