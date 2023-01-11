هبوط أسواق الخليج قبيل بيانات التضخم الأميركية

• مؤشر الكويت الرئيسي يرتفع لأعلى مستوياته في 3 أسابيع

• تباين أداء المؤشرات المصرية وسط الانخفاض الحاد للجنيه

• مؤشر السوق السعودي يتراجع للجلسة الثانية على التوالي

• مؤشر سوق دبي يفقد مستويات 3300 نقطة مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من شهر

• فوتسي أبوظبي يسجل أدنى إغلاق له في 3 أسابيع

• مؤشر بورصة قطر يسجل أكبر خسارة يومية له في شهر

هبطت معظم أسواق الخليج قبيل بيانات التضخم الأميركية، حيث تراجع مؤشر السوق السعودي للجلسة الثانية على التوالي، وفقد مؤشر سوق دبي مستويات 3300 نقطة مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من شهر، كما سجل فوتسي أبوظبي أدنى إغلاق له في 3 أسابيع، وسجل مؤشر بورصة قطر يسجل أكبر خسارة يومية له في شهر، في حين ارتفع مؤشر الكويت الرئيسي لأعلى مستوياته في 3 أسابيع، ولفقاً لـ «cnbc عربية».

السوق السعودي:

تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.2% في جلسة الأربعاء مسجلاً ثاني تراجع يومي على التوالي وسط تباين في أداء القياديات، حيث تراجع سهم مصرف الراجحي بنحو 0.3%

بينما قفز سهم معادن بنسبة 3.4% إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين بعد إعلان الشركة عن تأسيس مشروع مشترك مع صندوق الثروة السيادي بالمملكة للاستثمار في أصول التعدين عالمياً،

كما أفصحت عن توقيع اتفاقية البنود الرئيسية مع شركة ايفانهو الكتريك للاستحواذ على نسبة 9.9% من الأسهم العادية وتأسيس شركة للاستكشاف في السعودية.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها غداً الخميس والتي ستعطي مؤشر قوي للفدرالي الأميركي حول حجم الرفع المقبل لأسعار الفائدة.

بورصة مصر:

تباين أداء المؤشرات المصرية في جلسة الأربعاء بعد إغلاق المؤشر الثلاثيني مرتفعاً بنحو 0.4% بعد أن قلص من مكاسبه الصباحية بينما تراجع المؤشر السبعيني

بنحو 0.2% ولكنه استطاع التماسك قوق مستويات 2800 نقطة بنهاية الجلسة.

وشهدت البورصة المصرية تقلبات كبيرة في جلسة الأربعاء بالتزامن مع التراجع القوي في العملة المصرية بعد انخفاض الجنيه بأكثر من 13٪ إلى مستوى قياسي جديد ودون 32 مقابل الدولار الأميركي

مع انتقال البنك المركزي إلى سعر صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة الدعم المالي لصندوق النقد الدولي.

الأسواق الإماراتية:

تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% ليفقد مستويات 3300 نقطة مسجلاً أدنى إغلاق له منذ نهاية نوفمبر الماضي بضغط من سهم إعمار الذي هبط بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر.

كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.7% مسجلاً أدنى إغلاق له في 3 أسابيع بعد أن هبط سهم أبوظبي الأول بأكثر من 2% متراجعاً لأدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر الماضي.

بورصة قطر:

فقد المؤشر العام مستويات 11300 نقطة متراجعاً بنسبة 1.3% في جلسة الأربعاء مسجلاً أكبر خسارة يومية لهد في مدة شهر بضغط من سهم مجموعة QNB والذي هبط بأكثر من 3% قبيل إعلان النتائج المالية.

وأعلن البنك بعد انتهاء الجلسة عن نمو أرباحه بنسبة 9% إلى 14.3 مليار ريال في عام 2022 متجاوزاً التوقعات ، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من رأس المال عن العام ذاته.

بورصة الكويت:

تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.2% في جلسة الأربعاء بضغط من جني الأرباح بعد صعود قوي في الجلسة السابقة،

بينما قفز المؤشر الرئيسي بأكثر من 1% متجاوزاً مستويات 5600 نقطة ليسجل أعلى إغلاق له في 3 أسابيع .