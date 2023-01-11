هيئة الطيران المدني الأميركي: جميع الطائرات المتواجدة حاليا في الأجواء بإمكانها الآن الهبوط بأمان

• ارتفاع عدد الرحلات المتأخرة إلى 3704 رحلة

• بايدن: إدارة الطيران لا تعرف سبب العطل بعد

أكدت هيئة الطيران المدني الأميركي، أن جميع الطائرات المتواجدة حاليا في الأجواء بإمكانها الآن الهبوط بأمان.

وكانت الهيئة قد أمرت بتعليق جميع الرحلات إلى الولايات المتحدة، حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش (التاسعة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة)، بسبب عطل.

وقال بيان لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) إن عملياتها تأثرت بمشكلة في الأنظمة، لكنها تسعى لإعادة تحميلها، وفق البيان.

وجاء في البيان «تعمل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية».

وقالت الوكالة في منشور على تويتر «نجري فحوص تحقق نهائية ونعيد تحميل النظام الآن».

وطلبت إدارة الطيران الفدرالية من شركات الطيران وقف كل رحلات السفر الداخلية حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، حتى يتسنى لها إصلاح العطل الفني.

وتابعت “تأثرت العمليات عبر نظام المجال الجوي الوطني، سنقدم تحديثات متكررة بينما نحرز تقدما”، بحسب ما نقلت “أسوشيتد برس”.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن، على دراية بالعطل الفني في نظام إدارة الطيران الاتحادي، وإنه لا دليل على أن السبب هجوم إلكتروني.

مراسل قناة «الحرة» في البيت الأبيض، قال إن “لا معلومات لدى وزير النقل الأميركي حتى الآن عن سبب العطل الذي تسبب بتأثر الرحلات، فيما أكدت مراسلة القناة في مطار ريغان، قرب العاصمة واشنطن، تأجيل أكثر من 2500 رحلة بسبب العطل الفني المذكور.

في السياق، أفاد مراسل القناة في مطار دالاس بفرجينيا، المتاخمة للعاصمة، بأن حالة من الاكتظاظ سجلت في المطار، بسبب قرار التأجيل والتعليق المؤقت.

وقال مراسل «الحرة» في باريس، إن حركة المطارات الفرنسية لم تتأثر كثيرا بتأخير حركة الطيران الأميركية.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن موقع موقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية، سجل بداية من الساعة 7 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء، تأخر مئات الرحلات داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وليس من الواضح العدد المحدد لهذه التأخيرات التي تُعزى مباشرة إلى انقطاع الخدمة، بينما أفاد ركاب على وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث انقطاع في كثير من الرحلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من هاواي إلى واشنطن، حسب تعبير الصحيفة الأميركية.