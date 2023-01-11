دوليات

وليد جنبلاط يدعو العالم العربي إلى دعم مصر «مالياً»

منذ ساعتين
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دعا رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» في لبنان وليد جنبلاط إلى دعم عربي مالي لمصر حفاظاً على الاستقرار والصمود العربي.

وأشار جنبلاط إلى ما تعيشه مصر من أزمة اقتصادية من آثار الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من مسببات، دفعتها للجوء إلى صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق تمويل جديد.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يملك العالم العربي فائضاً من المال يحتار كيف يوظفه.. أياً كانت الظروف فإن دعم مصر هو دعم الاستقرار والصمود العربي فوق كل اعتبار».

وتابع: «تمر مصر بظروف في بالغ الخطورة نتيجة شروط صندوق النقد الدولي وشحّ الموارد وضيق الأراضي الزراعية واستيراد القمح الغالي بعد حرب أوكرانيا.. في المقابل يملك العالم العربي فائضاً من المال يحتار كيف يوظفه.. أيّاً كانت الظروف فان دعم مصر هو دعم الاستقرار والصمود العربي فوق كل اعتبار ».

يُذكر أن جنبلاط زار مصر رسمياً لآخر مرة في سبتمبر 2019 على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني الذي يتزعمه منذ اغتيال والده الزعيم اليساري والعروبي كمال جنبلاط عام 1977.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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