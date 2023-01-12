اقتصاد

ارتفاع عجز الميزان التجاري في مصر بنحو 21% أكتوبر الماضي

منذ 27 دقيقة
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ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر بنحو 21% خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 3.58 مليار دولار مقارنة مع 2.95 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2021

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 9.4% حيث بلغت 3.77 مليار دولار في أكتوبر ‪

مشيراً الى أن هذا الانخفاض جاء مدفوعاً بتراجع صادرات بعض السلع وعلى رأسها منتجات البترول بنسبة 25.6% والأسمدة بنسبة 39.8%.

وأضاف الجهاز بأن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 3.3%، حيث بلغت 7.35 مليار دولار في أكتوبر نتيجة زيادة واردات بعض السلع ومن بينها منتجات البترول بنسبة %96 بنسبة والقمح بنسبة 104.6%

منذ 27 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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