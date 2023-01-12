الاتحاد الأوروبي يعلن دخول لائحة الإعانات الأجنبية للشركات حيز التنفيذ

(كونا) – أعلن الاتحاد الأوروبي دخول (لائحة الإعانات الأجنبية) التي تعالج الآثار السلبية الناجمة عن المساهمات الأجنبية للشركات العاملة داخل الكتلة المكونة من 27 عضوا حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن مصطلح (الإعانة الأجنبية) يشير إلى أي مساهمة مالية تقدمها دولة من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة أو أكثر أو صناعة تستفيد منها شركة أو شركات تسهم في نشاط اقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان ان (لائحة الإعانات الأجنبية) تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي وتغطي إجراءات المشتريات العامة وجميع أوضاع السوق.

وأوضح ان اللائحة الجديدة تمنح المفوضية الأوروبية سلطة التحقيق في المساهمات المالية التي تمنحها الدول من خارج الاتحاد الأوروبي للشركات المنخرطة في نشاط اقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي وتعويض آثارها السلبية إذا لزم الأمر.

وتلزم اللائحة الجديدة الشركات بإخطار المفوضية بأي مساهمة مالية ترد إليها من حكومة اجنبية سواء كانت الشركة متلقية الإعانة تمثل إحدى الشركات المدمجة أو المشاريع المشتركة وتحقق مبيعات داخل الاتحاد الأوروبي لا تقل عن 500 مليون يورو (538 مليون دولار) وألا تقل المساهمة المالية الأجنبية عن 50 مليون يورو على الأقل (53 مليون دولار).

كما تلزم اللائحة الشركات بإخطار المفوضية الاوروبية بمشاركتها في المشتريات العامة في عقود لا تقل قيمتها عن 250 مليون يورو (269 مليون دولار) وألا تكون المساهمة المالية الأجنبية أقل من 4 ملايين يورو (3ر4 ملايين دولار) من كل بلد من خارج الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بأوضاع السوق فيحق للمفوضية الأوروبية فتح تحقيقات من تلقاء نفسها في حال الاشتباه في وجود إعانات أجنبية لها تأثير سلبي.

واكد البيان ان اللائحة الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في ال12 من يوليو المقبل لا تستهدف بلدا معينا مبينا انها ستطبق بالشروط نفسها على جميع الإعانات التي تمنحها جميع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي قد تؤثر سلبا على السوق الأوروبية الموحدة.