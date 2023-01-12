الرابع في 48 ساعة.. شهيد برصاص قوات الكيان الصهيوني في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الكيان الصهيوني بلدة قباطية، جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في صدره، نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، واصفة إصابته بالحرجة، وفقاً لـ «الجزيرة نت».

واندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام بلدة قباطية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء خلال 48 ساعة إلى 4 بعد استشهاد سمير أصلان (41 عاما) فجر اليوم الخميس في مخيم قلنديا جنوب رام الله، وسند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) جنوب الخليل، وأحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) في مدينة نابلس شمالي الضفة.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، عبر صفحتها بتطبيق تليغرام، أنها تخوض “اشتباكا مسلحا مع قوة لجيش العدو الصهيوني في بلدة قباطية بجنين”.

وباستشهاد كميل، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 8 منذ بداية العام الجاري بينهم 3 أطفال.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال قتلت 224 فلسطينيا خلال العام الماضي، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين و61 طفلا.