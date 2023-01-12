اقتصاد

السعودية تمول باكستان بمشتقات نفطية بقيمة مليار دولار دعما لاقتصادها

منذ 11 دقيقة
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(كونا) – وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد ووكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستاني الدكتور كاظم نياز اليوم الخميس اتفاقية لتمويل باكستان بالمشتقات النفطية بقيمة مليار دولار في اطار الدعم السعودي للاقتصاد الباكستاني.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان الاتفاقية تأتي استمرارا للدعم الذي تقدمه حكومة السعودية لباكستان اذ تهدف إلى دعم اقتصاد باكستان ونمو القطاعات الأخرى فيها إضافة إلى مساعدتها في مواجهة التحديات للاسهام في الوصول إلى اقتصاد مستدام.

واضافت ان الاتفاقية تأتي ايضا امتدادا للدعم المقدم سابقا في عامي 2019 و2021 بقيمة 44ر4 مليارات دولار لتمويل المشتقات النفطية من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع وزارة الاقتصاد الباكستانية.

ولفتت الوكالة الى تنفيذ الصندوق السعودي للتنمية لباكستان منذ تأسيسه أكثر من 40 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في مختلف القطاعات التنموية بمبلغ إجمالي قدره قرابة 4ر1 مليار دولار وذلك دعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

منذ 11 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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