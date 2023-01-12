السعودية: نجاح فصل توأم سيامي عراقي بعملية جراحية استغرقت 11 ساعة

(كونا) – تمكن فريق جراحي سعودي مختص من فصل توأم سيامي عراقي ملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة نفذت على ست مراحل وشارك فيها 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور السعودي عبدالله الربيعة بحسب وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الخميس أن هذه العملية تأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وتعد هذه العملية رقم 54 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

وأضاف أن البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عاما أن يعتني ب127 توأما سياميا من 23 دولة مؤكدا دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص مقدما لزملائه أعضاء الفريق الطبي والجراحي الشكر الجزيل على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر.