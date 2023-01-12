الصحة السعودية تتيح جرعة «محدثة» من لقاح فيروس كورونا 

• لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة.. ويرغب في الحصول عليها

• الجرعة الجديدة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة لتعزيز التحصين

أتاحت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة، ويرغب في الحصول عليها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة، وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.

وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس.