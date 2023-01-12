دوليات

«الصحة العالمية»: متحور «إكس.بي.بي.1.5» قد يكون وراء زيادة إصابات كورونا

منذ 5 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الفرعي «إكس.بي.بي.1.5» من أوميكرون، المتحوّر بدوره من فيروس كورونا، ربما يكون المتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس، وفقاً لـ«رويترز».

وأضافت المنظمة أن اجتماعاً فنياً عُقد في الخامس من يناير لإجراء تقييم لمخاطر المتحور على الصحة العامة وإنه «استنادا إلى خصائصه الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكرة، ربما يساهم (إكس.بي.بي.1.5) في زيادة الإصابات».

ولكنها ذكرت أنه ليس لديها إلا «ثقة منخفضة» في التقييم لأن البيانات مستمد أغلبها من دولة واحدة فقط، وهي الولايات المتحدة التي قدمت أكثر من 80 بالمئة من بيانات التسلسلات.

منذ 5 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

إيران تعدم رجلَين لارتباطهما بالاحتجاجات

منذ 5 أيام

البرلمان العراقي يصوت على تجديد الثقة بالحلبوسي

سبتمبر 28, 2022

رئيس الوزراء الماليزي يحل البرلمان 

أكتوبر 10, 2022

قديروف: العملية العسكرية في أوكرانيا.. جهادٌ كبير

أكتوبر 25, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى