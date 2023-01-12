اقتصاد

«المركزي»: شيك الـ350 مليون دينار المُتداول لا يتطابق مع شيكات البنك

منذ 3 ساعات
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أعلن بنك الكويت المركزي أن ما يتم تناوله من بيانات مغلوطة في إحدى القنوات الإعلامية الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شيك مصدر ومسحوب على بنك الكويت المركزى بتاريخ 2013/7/26 بمبلغ 350 مليون دينار كويتي غير صحيح .

 

 

وأوضح أن صورة الشيك المعروضة وما تضمنته من بيانات لا تتطابق وشيكات بنك الكويت المركزي ، وعليه فإن بنك الكويت المركزي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من بيانات ويسترعي تحرى الدقة في نشر وتداول المعلومات.

هذا ويؤكد بنك الكويت المركزي بأن نشر أو إعادة تداول مثل هذه البيانات من شأنه أن يعرض صاحبه المساءلة القانونية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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