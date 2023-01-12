اقتصاد

النفط يرتفع وسط تفاؤل إزاء تحسن الطلب الصيني ومخاوف الإمدادات الروسية

منذ 4 ساعات
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(رويترز) – ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكّرة يوم الخميس مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، مع تحسّن توقعات الطلب في الصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية.

وارتفع خام برنت 50 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 83.17 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0135 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً أيضاً، أو 0.7 في المئة، إلى 77.91 دولاراً للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين ثلاثة بالمئة في جلسة الأربعاء، ليستقرا عند أعلى مستوياتهما منذ 30 ديسمبر.

وتعيد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فتح اقتصادها بعد انتهاء القيود الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مما يعزز التفاؤل بأن الطلب على الوقود سينمو في عام 2023.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن الإنتاج الصناعي الصيني من المتوقع أن ينمو 3.6 بالمئة في عام 2022 عن العام السابق، على الرغم من تعطل الإنتاج والخدمات اللوجستية جراء قيود كوفيد-19.

وتستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير، إذ يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الحظر المقبل من الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا من المنتجات البترولية الروسية في الخامس من فبراير شباط قد يكون أكثر تأثيرا من ذلك الذي فرضه الاتحاد على واردات النفط الخام المنقولة بحرا من روسيا في ديسمبر 2022.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن منتجي النفط الروس لم يواجهوا أي صعوبات في تأمين صفقات تصدير على الرغم من العقوبات الغربية وسقوف الأسعار.

ودخل سقف السعر الدولي المفروض على مبيعات الخام الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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