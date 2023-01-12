بايدن يؤكد تعاونه مع القضاء في قضية الوثائق السرية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، «تعاونه الكامل» مع القضاء في ملف الوثائق السرية، التي عثر عليها في منزله بديلاوير وفي مكتب تابع له في واشنطن.

وقال بايدن للصحفيين: «أنظر إلى موضوع الوثائق السرية بجدية والمحامون اكتشفوا أن عددا صغيرا منها في مكتبتي الشخصية»، وفقاً لـ «الحرة».

وأضاف بايدن أن محاميه أبلغوا وزارة العدل على الفور وكانوا يتعاونون بشكل كامل.

وقبل ذلك أعلن البيت الأبيض العثور على وثائق مصنفة على أنها سرية تعود إلى الفترة التي تولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في منزله بمقاطعة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وذلك بعد أيام من الإعلان عن العثور على وثائق حساسة في مركز «بين بايدن» للأبحاث في واشنطن.

وقال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس الأميركي بايدن، إنه بعد أن عثر محامو بايدن الشخصيون على الوثائق الأولية، قاموا بفحص مواقع أخرى ربما تم شحن سجلات إليها بعد مغادرة بايدن منصبه كنائب للرئيس عام 2017.

وأشار ساوبر إلى أنه تم العثور على «عدد صغير» من الوثائق التي تحمل خاتم سري في منطقة للتخزين في مرأب منزل بايدن في ويلمنغتون، مع وجود وثيقة واحد في غرفة مجاورة.

وأوضح ساوبر أن وزارة العدل «أُبلغت على الفور» بعد العثور على الوثائق، وأن محامي الوزارة احتفظوا بالوثائق.

وتسببت القضية في إحراج البيت الأبيض في وقت تحقق السلطات في فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.