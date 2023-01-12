اقتصاد

«بوبيان» ينسحب من تحالف طلب تأسيس بنك رقمي

منذ 42 دقيقة
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(كونا) – أعلن بنك «بوبيان» انسحابه من تحالف طلب تأسيس بنك رقمي تحت مظلة بنك الكويت المركزي.

وقال «بوبيان» في افصاح على موقع بورصة الكويت الالكتروني، اليوم الخميس، إنه عقب المناقشات التي تمت بين أعضاء التحالف اتفقت جميع الأطراف على عملية انسحاب بنك «بوبيان» على أن تستمر شركة الاتصالات المتنقلة «زين» ومجموعة من المستثمرين الآخرين بالطلب القائم.

وأضاف ان العلاقة بين «بوبيان» و«زين» مستمرة وفق خططهما الاستراتيجية الأخرى.

وتأسس بنك بوبيان في عام 2004 وأدرج في بورصة الكويت في عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به 373.8 مليون دينار (نحو 1.13 مليار دولار).

وتكمن أغراضه في قبول الودائع ومزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة باستخدام صيغ العقود المتوافقة واحكام الشريعة الاسلامية، فضلا عن تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتعامل بالأسهم والسندات المالية.‏

منذ 42 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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