بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 96.99 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها العام 96.99 نقطة ليبلغ مستوى 47ر7131 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.34 في المئة.

وتم تداول 175 مليون سهم عبر 14063 صفقة نقدية بقيمة 64.7 مليون دينار «نحو 190 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 24.08 نقطة ليبلغ مستوى 5588.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 في المئة من خلال تداول 70.4 مليون سهم عبر 4009 صفقات نقدية بقيمة 9.3 مليون دينار «نحو 28.17 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 126.17 نقطة ليبلغ مستوى 7895.29 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.57 في المئة من خلال تداول 104.5 مليون سهم عبر 10054 صفقة بقيمة 55.4 مليون دينار «نحو 167.8 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 29.9 نقطة ليبلغ مستوى 5700.56 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.52 في المئة من خلال تداول 58.7 مليون سهم عبر 2735 صفقة نقدية بقيمة 7.05 مليون دينار «نحو 21.3 مليون دولار».

وكانت شركات «سكب ك» و«عربي قابضة» و«تحصيلات» و«منشآت» الأكثر ارتفاعا، أما شركات «أجيليتي» و«بيتك» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولا، لناحية القيمة في حين كانت شركات «صلبوخ» و«معادن» و«أجيليتي» و«وطنية» الأكثر انخفاضا.