دوليات

إقلاع طائرة بوينغ «737 ماكس» تابعة لشركة صينية للمرة الأولى منذ 2019

منذ 15 دقيقة
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(أ ف ب) – أقلعت رحلة تجارية لطائرة بوينغ 737 ماكس تنظمها شركة صينية الجمعة للمرة الأولى منذ مارس 2019 عندما منعت هذه الطائرات من التحليق فوق البلاد بعد حادثين جويين، كما أعلن الموقع الالكتروني لتتبع حركة الملاحة “فلايت-رادار24”.

وقال الموقع إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية “تشاينا ساذرن إيرلاينز” ظهر الجمعة من مطار مدينة كانتون (جنوب) متوجهة إلى مدينة تشنغتشو في وسط البلاد.

وكانت الصين أول دولة في العالم تطلب من شركات النقل التابعة لها في مارس 2019 تعليق رحلات طائرات البوينغ 737 ماكس لأسباب تتعلق بالسلامة، بعد حادثين بفارق أشهر أوديا بحياة 346 شخصًا.

وعشية هذا القرار تحطمت طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد إقلاعها من أديس أبابا. 

ووقعت هذه الكارثة التي أودت بحياة 157 شخصًا بعد نحو خمسة أشهر من حادث لطائرة أخرى من هذا النوع في إندونيسيا قتل فيه 189 شخصًا.

وسمح لهذه الطائرات بالتحليق مجددا بعد منع دام عشرين شهرا في الولايات المتحدة، ثم في معظم دول العالم لم تكن الصين بينها، بعد تعديلات أدخلت على برنامج التحكم في الطيران الذي سبب الحادثين، وتدريب جديد للطيارين.

وفي ديسمبر 2021، أكدت السلطات المنظمة الصينية رسميًا بأن الطائرة جهاز مناسب للطيران مرة أخرى وتوقعت عودتها إلى الأجواء الصينية بحلول “نهاية العام أو بداية” 2022. 

منذ 15 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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