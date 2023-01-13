إيران: نرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وإعادة فتح السفارات

(د ب أ) – قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك اليوم الجمعة مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في بيروت، إن بلاده ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.

وقال وزير الخارجية الإيراني: “نرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وعودة سفاراتنا”.

وعن المفاوضات بين إيران والسعودية، قال أمير عبد اللهيان: “أجرينا عدة محادثات مع الجانب السعودي في بغداد، وعلى هامش قمة بغداد 2، أتيحت فرصة لإجراء محادثة قصيرة مع فيصل بن فرحان (وزير الخارجية السعودي). ونتفق على استمرار المحادثات من أجل عودة العلاقات بين طهران والرياض. لم نتخذ المبادرة في العالم الإسلامي لقطع العلاقات أبدا”، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

يشار إلى أن العلاقات بين الرياض وطهران مقطوعة منذ عام 2016 بعد تعرض سفارة وقنصلية السعودية في إيران لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر، ضمن متهمين بالإرهاب.

وكان أمير عبد اللهيان قد وصل أمس الخميس في زيارة للبنان بدعوة من نظيره اللبناني.