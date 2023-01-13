الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر عدد من حالات الدخول غير النظامي منذ 2016 

(أ ف ب) – ارتفعت حالات الدخول بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة عما كانت عليه قبل عام وبلغت أعلى مستوى منذ 2016 حسب أرقام نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، الجمعة.

وقالت الوكالة أنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير نظامي في 2022 جاء 45 منها من طريق البلقان.

وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وقالت فرونتكس في بيان “هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي”، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، المئة ألف بزيادة نسبتها أكثر من خمسين بالمئة.

وتشكل النساء عشرة بالمئة من هؤلاء المتسللين والقاصرون نحو 9 بالمئة.