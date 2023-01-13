الجزائر تعلن تخصيص 40 مليار دولار للاستثمار في مجال المحروقات

(كونا) – أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الجمعة، أن بلاده تخطط لبرنامج استثماري «طموح للغاية» في مجال المحروقات يقدر بنحو 40 مليار دولار.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن ذلك جاء خلال مشاركة عرقاب بدعوة من نظيره الهندي في أعمال جلسة افتراضية بعنوان (أمن الطاقة والتنمية: خارطة طريق للازدهار) وهي جزء من قمة (صوت الجنوب) التي تنظمها الحكومة الهندية.

ونقلت عن عرقاب القول خلال مشاركته بأعمال الجلسة عبر تقنية الاتصال المرئي إن المخصصات ستركز على الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية للنقل.

وأوضح أن «ذلك سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليارات متر مكعب في السنة منها أكثر من 50 في المئة سيتم توجيهها للتصدير بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي الجزائري 5 في المائة من السوق العالمية».

ومن ناحية أخرى أكد عرقاب أن بلاده تعمل على تحقيق برنامج تطوير الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تحقيق 15 غيغاوات بحلول عام 2035 فيما يجري العمل على تنفيذ برنامج يعتمد على استبدال كل إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية (ديزل وتوربينات الغاز) في مواقع النفط في الجنوب بكهرباء من مصادر متجددة (كهروضوئية) (3ر1 غيغاوات).

وأضاف «كما تم البدء في تهجين جميع محطات الطاقة الصغيرة في الجنوب بهدف تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (خاصة الديزل) للمواقع البعيدة عن مصدر الإمداد».

واختتم عرقاب كلمته أمام وزراء الدول المشاركة المسؤولين عن الطاقة بالدعوة إلى «تعاون وشراكة دائمين في مختلف الجوانب المتعلقة بالطاقة يكونان مصحوبين بدعم الدول المتقدمة لا سيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدة الفنية الفعالة».