دوليات

الجيش اللبناني يطلق النار على مسيرة تابعة للكيان الصهيوني اخترقت أجواءه

منذ ساعتين
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أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إطلاق النار على طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني اخترقت الأجواء الجنوبية للبلاد.

وأضاف الجيش -في بيان- أن “طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي” اخترقت الأجواء اللبنانية في “خراج بلدة حولا ووادي هونين، جنوب لبنان”، وفقاً لـ «مونت كارلو».

وأشار البيان إلى أن الطائرة “حلقت فوق دورية” تابعة للجيش اللبناني، فقام عناصر بإطلاق النار تجاهها.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن 4 طائرات حربية وأخرى استطلاعية لجيش الكيان الصهيوني خرقت أجواء البلاد.

وكانت بيروت وتل أبيب قد وقعتا، في 27 أكتوبر 2022، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية.

ويتهم لبنان الكيان الصهيوني منذ سنوات بانتهاك مجاله الجوي بمسيرات وطائرات نفاثة تنفذ أنشطة استطلاعية، كما تقدمت بيروت بهذا الخصوص على مر السنين بشكاوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد تل أبيب.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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