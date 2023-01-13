اقتصاد

الدولار يقترب من مستويات 50 ألف ليرة لبنانية

منذ ساعة واحدة
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هبط سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى مستوى قياسي جديد، لتقترب من مستويات 50 ألف ليرة لكل دولار.

ووفقاً للتطبيقات التي تتابع سعر صرف الليرة أمام العملة الأميركية في السوق السوداء، وصلت الليرة، الجمعة، أمام الدولار إلى 49.1 ألف ليرة لكل دولار، وفقاً لـ «CNBC عربية».

في المقابل سجل سعر صرف الليرة أمام الدولار مستويات 38 ألفاً على منصة صيرفة.

لبنان كان قد شهد 27 عملية اقتحام للبنوك في 2022 من قبل المودعين المطالبين بودائعهم المحتجزة، لكن ما تم استرداده 430 ألف دولار. 

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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