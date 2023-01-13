الذهب يرتفع مع تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات برفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1898.57 دولار للأونصة في الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش. وارتفعت أسعاره 1.8% حتى الآن هذا الأسبوع.

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فصعدت 0.1% إلى 1899.60 دولار.

ومؤشر الدولار في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني 2022. ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر كانون الأول، مما يعطي الأمل في أن التضخم بات في اتجاه نزول مستدام.

ويُنظر إلى المعدن الأصفر على أنه وسيلة تحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.79 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1068.79 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1780.91 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تسجيل انخفاض أسبوعي.