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اليابان.. توجيه تهمة القتل العمد إلى المشتبه به في اغتيال شينزو آبي

منذ ساعتين
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(أ ف ب) – وجه المدعون اليابانيون، اليوم الجمعة، إلى الرجل الموقوف بشبهة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تهمتي القتل العمد وانتهاك قوانين مراقبة الأسلحة. 

وكان تيتسويا ياماغامي (42 عاما) أوقف فور مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق بالرصاص في يوليو الماضي بينما كان يلقي خطابا في الحملة الانتخابية في مدينة نارا في غرب البلاد.

وكان ياماغامي خضع لتقييم نفسي استمر أشهرا وانتهى خلال الأسبوع الجاري. وقد نقل مجددا إلى مركز للشرطة في نارا.

وقالت وسائل إعلامية محلية إن ياماغامي متهم بالقتل وانتهاك قوانين مراقبة الأسلحة، وقد يحكم عليه بالإعدام في حالة إدانته.

واعترف ياماغامي بقتل آبي بينما يظهر في الصور التي التقطت في مكان الحادث وهو يطلق النار من سلاح محلي الصنع على ما يبدو. وقال إنه استهدف آبي بسبب علاقات بين رئيس الوزراء السابق وكنيسة التوحيد.

يُعتقد أن ياماغامي استاء من الكنيسة بسبب تبرعات كبيرة قدمتها والدته للطائفة وأدت إلى إفلاس عائلته.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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