انخفاض العملات المشفرة.. والبيتكوين تتداول دون 19 ألف دولار

تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة مع استقرار الدولار عقب بيانات التضخم الأمريكية التي أشارت إلى احتمالية إبطاء الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع الفائدة.

وانخفضت البيتكوين بنسبة 1% عند 18878.5 دولار، في تمام الساعة 01:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين باس”، لكنها لا تزال مرتفعة بحوالي 14% هذا العام.

وانخفضت أيضًا كل من الإيثريوم 1.88% إلى 1407.4 دولار، وتراجعت الريبل 0.29% عند 37.57 سنت.

وأغلقت منصة العملات المشفرة “كوين باس” أغلب أعمالها في اليابان بعدما أعلنت عن جولة عالمية أخرى من خفض الوظائف، وأكد مديرها التنفيذي “براين أرمسترونغ” أنه على الرغم من كل شىء مرت به المنصة أو الصناعة إلا أنه لا يزال متفائلاً بشأن مستقبل الشركة والعملات المشفرة.