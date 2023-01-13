برلين: إعطاء أوكرانيا مدرعات ألمانية بدون تنسيق معنا «غير قانوني»

(كونا) – أكدت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة أن إعطاء أوكرانيا مدرعات من صناعة ألمانية بدون التنسيق معها يعد “غير قانوني”.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان في مؤتمر صحفي دوري إن قيام اي دولة أجنبية تملك هذه المدرعات بتسليمها للجيش الأوكراني بدون التنسيق مع السلطات الألمانية “يعني اتخاذ قرار غير قانوني لأن هذا الامر يتطلب موافقة الحكومة الألمانية وهذا ما تنص عليه القوانين”.

واضافت ان الحكومة الألمانية لا تتوقع قيام اي دولة بذلك في الوقت الحالي.

واكدت هوفمان ان الحكومة الألمانية تنسق جميع القرارات المختصة بتصدير الأسلحة لأوكرانيا مع الشركاء الدوليين لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسبانيا.

من جانبها قالت وزارة الاقتصاد الألمانية المسؤولة عن تصدير المعدات العسكرية إن تزويد أي دولة اجنبية أوكرانيا بمعدات عسكرية ألمانية يتطلب الالتزام بما يعرف ب “قوانين إعادة التصدير”.

وكانت الحكومة البولندية قد اعربت امس الخميس عن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمدرعات من صناعة ألمانية من طراز (ليوبارد 2) تملكها وارسو كما اعربت فنلندا ايضا عن تأييدها لتسليم كييف هذا النوع من المدرعات القتالية.

وتتعرض حكومة المستشار الاتحادي أولاف شولتس لضغوط كبيرة من أجل تصدير مدرعات من طراز (ليوبارد 2) لأوكرانيا وذلك بعد أسبوع من الموافقة على تزويد الجيش الأوكراني بمدرعات خفيفة من طراز (ماردر).