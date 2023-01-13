تسلا تخفض أسعار سياراتها بنسبة 20%

خفضت شركة السيارات الكهربائية Tesla أسعار مركباتها مجدداً في أميركا وأنحاء أوروبا بنسبة تصل إلى 20%.

وقد تؤهل تلك الخطوة الشركة في أميركا لمزيد من الإعفاءات الضريبية الفدرالية على السيارات الكهربائية، كما قد تساعد في تأجيج أحجام المبيعات داخل أميركا وخارجها بعد زيادة المنافسة داخل القطاع، وفقاً لـ «CNBC عربية».

أما في أوروبا، فتشمل عمليات خفض الأسعار سيارات موديل 3 وموديل واي في النمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا وبريطانيا.

وتأتي تلك الخطوة بعدما خفضت الشركة أسعار سياراتها في عدد من الأسواق الآسيوية وأبرزها الصين.

وكان الملياردير إيلون ماسك رئيس الشركة أقر العام الماضي بأن أسعار سيارات Tesla أصبحت مرتفعة بشكل محرج وقد تضر الطلب على المركبات.

وتفاعل سهم الشركة مع تلك القرارات وتراجع بأكثر من 3% خلال تعاملات جلسة الجمعة.